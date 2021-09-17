Tur firmasını kurşunlayan 16 yaşındaki 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Samsun'da bir tur firmasına silahlı saldırı düzenledikleri iddia edilen 16 yaşındaki 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'ndeki bir tur firmasına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, silahlı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili E.H.A.(16) ve A.İ.A.'yı (16) yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, A.İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN