TUR MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ, 7 TURİST YARALANDI - Son Dakika
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TUR MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ, 7 TURİST YARALANDI

11.04.2022 12:15

Antalya'da Kapadokya'ya giden ABD'li turistleri taşıyan tur midibüsü, sürücüsünün yağışlı hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

Antalya'da Kapadokya'ya giden ABD'li turistleri taşıyan tur midibüsü, sürücüsünün yağışlı hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada yaralanan 7 turist hastaneye götürüldü.

Kaza saat 10.30 sıralarında Akseki'nin Geriş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Antalya'dan Kapadokya'ya giden ABD'li turistleri taşıyan 34 ESR 789 plakalı midibüsün sürücüsü Osman Furtuna, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, şarampole devrildi. Kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 turist, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürüldü.

TUR MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ, 7 TURİST YARALANDI
TUR MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ, 7 TURİST YARALANDI
TUR MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ, 7 TURİST YARALANDI

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Antalya'da tur midibüsü devrildi: 7 turist yaralı Antalya'da tur midibüsü devrildi: 7 turist yaralı Avusturyalı turist otel odasında ölü bulundu Avusturyalı turist otel odasında ölü bulundu

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUR MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ, 7 TURİST YARALANDI - Son Dakika


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