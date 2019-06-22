Son Dakika Haberleri: Tur midibüsü ile otomobil çarpıştı: 27 yaralı
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Tur midibüsü ile otomobil çarpıştı: 27 yaralı

1 saat önce

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde tur midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 27 kişi yaralandı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde tur midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 27 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Kapadokya'ya seyreden Hulusi Erdoğan yönetimindeki 06 BHR 224 plakalı tur midibüsü ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 50 FP 436 plakalı otomobil, Acıgöl ilçesi girişindeki kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle tur midibüsü devrildi.
Kazada, 27 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Acıgöl Devlet Hastanesine sevk edildi.
Tur midibüsü ile otomobil çarpıştı: 27 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:20 Kaynak: AA
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