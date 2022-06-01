Tur midibüsü kamyona arkadan çarptı 3 turist yaralandı - Son Dakika
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Tur midibüsü kamyona arkadan çarptı 3 turist yaralandı

01.06.2022 14:04

Tur midibüsü kamyona arkadan çarptı 3 turist yaralandıANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı istikamette seyir halindeki sebze yüklü kamyona tur midibüsünün arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 turist yaralandı.

Tur midibüsü kamyona arkadan çarptı 3 turist yaralandı

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı istikamette seyir halindeki sebze yüklü kamyona tur midibüsünün arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 turist yaralandı. Kazanın ardından kamyonda bulunan sebzeler başka bir kamyona aktarılırken, kamyon sürücüsü, midibüs şoförünün kendisine bir an uyuduğunu, kamyonu görmediğini söylediğini iddia etti.

Kaza Manavgat- Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Cem Yurt'un kullandığı 07 KT 206 plakalı tur minibüsü Nifrit köprüsünü geçtikten sonra aynı istikamette gitmekte olan İsmail Enginoğlu'nun kullandığı 07 UZ 674 plakalı sebze yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada tur midibüsünde bulunan ve Antalya Havalimanına gitmekte olanAlman uyruklu Claudia Johanna Wiedel ve Tobias Kluge ile Çek Cumhuriyeti vatandaşı Hedvika Mıchalkova yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından tur midibüsünde bulunan turistler, başka bir tur aracına aktarılarak yollarına devam etti. Kamyonda bulunan sebzeler ise başka bir kamyona aktarıldı.

Kendisinin normal yolunda seyrederken arkadan tur midibüsünün gelip çarptığını söyleyen kamyon sürücüsü İsmail Enginoğlu "Tur otobüsünün şoförü bana gelip bir an uyuduğunu ve kamyona görmeyerek çarptığını söyledi" şeklinde konuştu.

Tur midibüsü kamyona arkadan çarptı 3 turist yaralandı
Tur midibüsü kamyona arkadan çarptı 3 turist yaralandı
Tur midibüsü kamyona arkadan çarptı 3 turist yaralandı
Tur midibüsü kamyona arkadan çarptı 3 turist yaralandı
Tur midibüsü kamyona arkadan çarptı 3 turist yaralandı
Tur midibüsü kamyona arkadan çarptı 3 turist yaralandı
Tur midibüsü kamyona arkadan çarptı 3 turist yaralandı
Tur midibüsü kamyona arkadan çarptı 3 turist yaralandı

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Kaynak: İHA

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