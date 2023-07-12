Tur midibüsü yaya geçidindeki turistlerin arasına daldı! 2 kişi oracıkta hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Tur midibüsü yaya geçidindeki turistlerin arasına daldı! 2 kişi oracıkta hayatını kaybetti

12.07.2023 10:25

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde yaşanan trafik kazasında tur midibüsünün çarptığı Çekya uyruklu 2 kadın turist oracıkta öldü. Kaza sırasında yolda aydınlatmaların ve trafik ışıklarının yanmadığı, tur midibüsünün de aşırı hızlı olduğu bildirildi. Kaza anları güvenlik kamerası tarafından da anbean kaydedildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde yaşanan trafik kazasında tur midibüsünün çarptığı Çekya uyruklu 2 kadın turist olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sırasında yolda aydınlatmaların ve trafik ışıklarının yanmadığı, tur midibüsünün de aşırı hızlı olduğu bildirildi. Kaza anları güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Kazada yaşamlarını yitiren Karin Sopkova ve Kleta Halasova isimli turistlerin Okurcalar Mahallesi'nde bir otelde kaldıkları bildirildi.

YAYA GEÇİDİNİ KULLANAN TURİSTLERE ÇARPTILAR

Kaza, Manavgat- Alanya D-400 Kara Yolunda dün akşam saat 21.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Mehmet Lök'ün kullandığı tur midibüsü, Örenşehir Mahallesi Boztepe kavşağına 100 metre mesafede kaldıkları otelin karşısında bulunan çarşıya gitmek için yaya geçidini kullanan turistlere çarptı.

Tur midibüsü yaya geçidindeki turistlerin arasına böyle daldı! 2 kişi olay yerinde öldü

TRAFİK IŞIKLARI YANMIYORDU

Yoldaki aydınlatma lambalarının ve trafik ışıklarının yanmadığı belirlenen kazada, turistlerin büyük bölümü tur midibüsünün hızla geldiğini görerek geri kaçarken, 2 turist ise midibüsü fark etmeyerek yollarına devam edince tur midibüsünden kaçamadı. Turistlerden birisi midibüsün altında kalırken, diğer turist midibüsün önünde bir süre sürüklenerek hayatını kaybetti.

Tur midibüsü yaya geçidindeki turistlerin arasına böyle daldı! 2 kişi olay yerinde öldü

ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Alanya Okurcalar Mahallesi'nde bir otelde kaldıkları belirlenen Karin Sopkova ve Kleta Halasova isimli Çekya uyruklu turistlerin cesetleri, Jandarma Olay Yeri İnceleme, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, çevredeki otellerde kalan turistler yol kenarına çıkarak yaşananları meraklı bakışlarla izlediler.

Tur midibüsü yaya geçidindeki turistlerin arasına böyle daldı! 2 kişi olay yerinde öldü

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otobüsü fark eden turistlerden bazılarının geri çekildiği, iki turistin ise yollarına devam edip midibüsün altında kaldıkları anlar görüldü.

Tur midibüsü yaya geçidindeki turistlerin arasına böyle daldı! 2 kişi olay yerinde öldü
Tur midibüsü yaya geçidindeki turistlerin arasına böyle daldı! 2 kişi olay yerinde öldü
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • mathıus glen: Yaya geçidinde her halükarda otobüsün durması gerekiyor ne yazıkki ülkemizde bu kurala uyulmuyor,yazıda turistler fark etmemiş fark eden bazı turistler geri çekilmiş yazmış yazar saçma olmuş,normal şartlarda yaya geçidi öncelikli bu tür durumlarda kaza yapan şöförlere cinayetten ceza verilmeli Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: tur şoförlüğü olsun, şehirler arası otobüs şoförlüğü olsun, okullardaki servis şoförlüğü olsun genelde sorunlu kişilerin yapmakta olduğu işler, hapisten yeni çıkmış, topluma entegre olamamış kişiler bu sektörde yoğun, ayrıca okuma alışkanlığı olmayan bu kişilerin, yeni kurallardan haberi yok, ayrıca kendilerini sosyal anlamda geliştirememiş bu kişilere binlerce can emanet ediliyor, sonuç kaçınılmaz oluyor... Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
500

Manavgat, Antalya, turist, Çekya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tur midibüsü yaya geçidindeki turistlerin arasına daldı! 2 kişi oracıkta hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
10:57 Serdar Ortaç'ın klibinde kullanılan tabut çalındı
10:53 Serdar Ortaç'ın klibinde kullanılan tabut çalındı! Hırsızın notu pes dedirtti: Anı olarak aldım
10:49 Bolu'dan Ankara'ya yürüyen Tanju Özcan'dan vatandaşlara çağrı: Saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde buluşalım
10:45 Bolu'dan Ankara'ya yürüyen Tanju Özcan'dan vatandaşlara çağrı: Saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde buluşalım
10:34 Alopeci Universal hastalığına yakalanan Hakan Gündoğar, son halini paylaşıp içini döktü
10:29 Ünlü gazeteci Hakan Gündoğar, Alopeci Universal hastalığına yakalandı! Son halini paylaşıp içini döktü
10:17 Saadet ve Gelecek Partisi, ilk grup toplantısı için bir arada: Millet 'Önümüze güçlü bir alternatif koyamadınız' dedi
10:13 Saadet ve Gelecek Partisi'nden ilk grup toplantısı: Millet 'Önümüze güçlü bir alternatif koyamadınız' dedi
10:02 Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay ile yaşadığı taciz davasını anlattı: Davet ettiğinde evine gitseydim aramızda bir şey olabilirdi
09:58 Mehmet Ali Erbil'den çok konuşulacak Ece Ronay çıkışı: Davet ettiğinde evine gitseydim aramızda bir şey olabilirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2023 11:09:52. #1.11#
SON DAKİKA: Tur midibüsü yaya geçidindeki turistlerin arasına daldı! 2 kişi oracıkta hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement