Tur midibüsüyle minibüs taksi çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı (2)
1 saat önce
KAZA ANI KAMERADAAlanya'da tur midibüsü ile minibüs taksinin çarpıştığı kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:07 Kaynak: DHA
KAZA ANI KAMERADA
Alanya'da tur midibüsü ile minibüs taksinin çarpıştığı kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde yolcu indirdikten sonra yola dönüş yapmaya çalışan tur midibüsüyle minibüs taksinin çarpıştığı anlar yer aldı. Kazanın ardından çevredekilerin yaralıların yardımına koştuğu görüldü.
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