Son Dakika Haberleri: Tur midibüsüyle minibüs taksi çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı (2)
Son Dakika Güncel Haber

Tur midibüsüyle minibüs taksi çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı (2)

1 saat önce

KAZA ANI KAMERADAAlanya'da tur midibüsü ile minibüs taksinin çarpıştığı kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı.

Tur midibüsüyle minibüs taksi çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı (2), System.String[]

KAZA ANI KAMERADA
Alanya'da tur midibüsü ile minibüs taksinin çarpıştığı kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde yolcu indirdikten sonra yola dönüş yapmaya çalışan tur midibüsüyle minibüs taksinin çarpıştığı anlar yer aldı. Kazanın ardından çevredekilerin yaralıların yardımına koştuğu görüldü.


Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:07 Kaynak: DHA
Alanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Takla atan araç kaldırıma düştü, yayalar ölümün eşiğinden böyle döndü Korkunç kazada, yaralı sürücüyü gören kadın ellerini açıp dua etti Futbolcu Joao Maleck karıştığı trafik kazasında, kendi düğününe giden çiftin ölümüne sebep oldu Fethiye'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 03:19:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tur midibüsüyle minibüs taksi çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]