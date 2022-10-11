Tur minibüsü otomobille çarpıştı: 5'i turist 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tur minibüsü otomobille çarpıştı: 5'i turist 6 kişi yaralandı

11.10.2022 14:50

Tur minibüsü otomobille çarpıştı: 5'i turist 6 kişi yaralandıANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsünün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5'i İrlandalı turist olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Tur minibüsü otomobille çarpıştı: 5'i turist 6 kişi yaralandı

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsünün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5'i İrlandalı turist olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza; Manavgat- Alanya D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Hakan Dansöz'ün kullandığı 31 ACB 568 plakalı tur minibüsü Mustafa Şükrü Tezcan'ın kullandığı 07 LOH 16 plakalı otomobile çarptı.

Kazada tur minibüsü, yaklaşık 150 metre gittikten sonra durabildi. Kazada; tur minibüsünde bulunan Alisha Nemat Shakeel, Aneesa Muhammad Shakel, Alima Shakeel, Katrrina Smıth, Colletti Smıth isimli İrlandalı turistlerle otomobilde yolcu olarak bulunan Cihad Atalay yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, turist, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tur minibüsü otomobille çarpıştı: 5'i turist 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tur minibüsü otomobille çarpıştı: 5'i turist 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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