Tur minibüsünün otomobille çarpışıp devrildiği kaza ucuz atlatıldı
1 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada tur minibüsü devrildi.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:22 Kaynak: İHA
'nın Manavgat
ilçesinde tur minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada tur minibüsü devrildi. İçinde yolcu bulunmayan minibüs sürücüsü ve otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Çavuşköy
kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D-400 Karayolunda Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki T.A.'nın kullandığı 06 DK 2056 plakalı otomobil, Manavgat istikametinden gelip Çavuşköy istikametine dönmekte olan R.Ç.'nin kullandığı 63 S 0566 plakalı tur minibüsü ile kavşakta çarpıştı. Otomobilin yandan çarptığı minibüs devrilirken, kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı. - ANTALYA
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