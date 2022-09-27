Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › TUR MİNİBÜSÜYLE KAMYON ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Son Dakika

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