TUR MİNİBÜSÜYLE KAMYON ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Son Dakika
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TUR MİNİBÜSÜYLE KAMYON ÇARPIŞTI: 2 YARALI

27.09.2022 11:12

Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsü ile ters yönden gelen kamyonun karıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsü ile ters yönden gelen kamyonun karıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Boğazkent Mahallesi Sahil Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Hüseyin Y.'nin kullandığı 07 AYB 304 plakalı tur minibüsü ile çift şeritli yolda ters yönden geldiği iddia edilen Rafet P.'nin kullandığı 06 FT 1142 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü Rafet P. ile tur minibüsünde bulunan ismi belirlenemeyen turist yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tur minibüsünün otellerden aldığı 12 kişilik turist grubunu geziye götürdüğü öğrenildi. Kaza sonrasında araçta bulunan turistler başka bir araca nakledildi. Kısa süreliğine araç trafiğe kapanan yol tekrar açıldı.

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Kaynak: DHA

Boğazkent, Antalya, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TUR MİNİBÜSÜYLE KAMYON ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: TUR MİNİBÜSÜYLE KAMYON ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Son Dakika
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