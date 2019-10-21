Son Dakika Haberleri: Tur minibüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Tur minibüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Tur minibüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

20 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsünün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si İsviçreli turist olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Tur minibüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsünün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si İsviçreli turist olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazada hafif yaralanan ve alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü tedavisinin ardından gözaltına alındı.


Kaza, Evrenseki Mahallesi Turizm Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Evrenseki istikametinden Turizm Caddesi'ne gitmekte olan Mehmet Z.'nin kullandığı 27 LG 479 plakalı tur minibüsüyle Kumköy istikametinden gelip Çolaklı istikametine gitmekte olan Barış K. idaresindeki 34 FP 4065 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada tur minibüsünde bulunan İsviçreli turistlerden Verena Barta Fisler Achermann, Johann Julius Müller ve otomobil sürücüsü Barış Küçük yaralandı.


Kazada yaralanan ve alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Barış Küçük, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasından ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. Sürücü Küçük, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Nesli tükenme tehlikesi altında olan 'Şeytan vatozu', Antalya Körfezi'nde ilk kez görüldü
Direksiyon başında uyuyakalan sürücü, otomobiliyle 2 kişiye çarptı Antalya Altın Portakal Film Festivali bu yıl 56'ncı kez kapılarını açıyor İki ayda tüm ailesini kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 13:12:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tur minibüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]