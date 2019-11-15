Tur operatörleri Çorum'u gezdi

Türkiye'deki çeşitli turizm seyahat acentelerinin temsilcileri ve tur operatörlerine yönelik Çorum'un tarihi ve turistlik yerlerine gezi düzenlendi.

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği mali destekleri ile Çorum'a davet edilen yerli turizm seyahat acenteleri ve tur operatörü temsilcileri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün ev sahipliğinde kente geldi.

"Yeşilırmak Havzası Bölgesel Markalaşma ve Destinasyon" projesi kapsamında yerli turizmcilerin bölgeyi daha yakından tanımaları için düzenlenen gezi kapsamında tarihi saat kulesi, Ulu Cami, Eski Dikiciler Arastası, Çorum Müzesi, Hitit şehirlerinden Alacahöyük ve Boğazkale gezildi.

Farklı illerden 30 yerli turizm seyahat acentesi ve tur operatörü temsilcisinin katıldığı gezi boyunca gruba eşlik eden İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile Çorum'a yapılacak turlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.