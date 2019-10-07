Son Dakika Haberleri: Tur operatörü Thomas Cook'un iflası
Son Dakika Güncel Tur operatörü Thomas Cook'un iflası

Tur operatörü Thomas Cook'un iflası

1 saat önce

Muğla'da Marmaris Ticaret Odası, iflas eden İngiliz tur şirketi Thomas Cook'tan alacaklı işletmelerin kredi destek paketi için 14 Ekim'e kadar odaya başvurmaları gerektiğini duyurdu.

Tur operatörü Thomas Cook'un iflası, System.String[]

Muğla'da Marmaris Ticaret Odası, iflas eden İngiliz tur şirketi Thomas Cook'tan alacaklı işletmelerin kredi destek paketi için 14 Ekim'e kadar odaya başvurmaları gerektiğini duyurdu.

Odadan yapılan açıklamada, Thomas Cook'un 23 Eylül itibarıyla iflas ettiğini açıkladığı ve şirketten alacaklı olan işletmelerin mağduriyetlerinin giderilmesi için de bir kredi destek paketi hazırlandığı hatırlatıldı.

Bu paketten faydalanmak isteyen oda üyesi konaklama tesisi işletmeleri için başvuru süresinin başladığının belirtildiği açıklamada, "Kültür Turizm ve Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Kredi Destek Paketi'ne, 14 Ekim Pazartesi günü mesai bitimine kadar Thomas Cook şirketinden alacaklı Marmaris Ticaret Odası üyesi konaklama tesisi işletmeleri başvuru yapabilecekler." denildi.

Gerekli belge ve formların ise Marmaris Ticaret Odasının internet sayfasında yer aldığı bildirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:06 Kaynak: AA
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