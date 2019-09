Tur operatörünün iflası, muğla'da turizmcileri endişelendirdi

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Otelciler İşletmecileri Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Thomas Cook şirketinin iflas etmesiyle ilgili, "Muğla turizmcilerinin iflas eden seyahat acentesinden yakalaşık 100 milyon sterlinin üzerinde alacağı mevcut" dedi. Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Mutlu Ayhan da söz konusu firmanın getirdiği turistlere tatillerinin sonuna kadar Türk misafirperverliğine yakışan şekilde hizmet edilmesi gerektiğini söyledi.

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu CAA, tur operatörü Thomas Cook'un ticari faaliyetlerine son verdiğini duyurmasının ardından turizmciler şok yaşadı. Tur operatöründen ödeme bekleyen otelciler paralarını alamadı. 3 yıldız ve üzerindeki 'Her şey dahil' sistemi ile çalışan otelciler, yaşanan iflas ardından paralarını kurtarmanın telaşına düştü.

'İNGİLİZ MİSAFİRLER İÇİN SEFERBER OLDUK'

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, yaşanan iflasın ardından çok sayıda otelcinin zor durumda kalacağını söyledi. Dünden bu yana İngiliz misafirlerinin sağ salim ülkelerine göndermek için seferber olduklarını vurgulayan Bülbüloğlu, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Thomos Cook firması İngilizlerin dünyada ana taşıyıcısıdır. Dünyada, Thomas Cook, yüzde 35 ile en fazla turisti Türkiye'ye getirmektedir. Bu firmanın ağırlık verdiği şehir Muğla'dır. Firmanın iflası bölgemiz için büyük yıkım oldu. İflas ile şu an ülkemize Hollanda, Almanya, Belçika ve Avrupa ülkelerinden gelecek olan turist akışı durdu. Tek biz otelciler değil, tedarikçi dediğimiz, alışveriş yaptığımız firmalar da zor durumda kalacak. Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Dalaman şehirlerindeki otelcilerinin firmadan alacağı toplamda yaklaşık olarak 100 milyon sterlinin üzerinde. Bu alacaklar tahsil edilmezse önümüzdeki günlerde birçok otelci kardeşimiz iflas bayrağını çekecek. Bunun etkisi 5 yıl boyunca devam edecek. Bu firma yerine doldurabilecek tur operatörü kısıtlı. Bu boşluk nasıl doldurulacak şu an net bir şey belli değil. Tur operatörü aracılığı ile geçen Şubat ayında önümüzdeki yılın turist getirme anlaşmaları yapılmıştı. Ön rezervasyon anlaşmaları vardı ve hepsi şu an sürüncemede."

İflas eden tur operatöründen en son 22 Ağustos tarihinde ödeme alındığını belirten Bülbüloğlu, "Firma 45 günde bir ödeme yapıyordu. Şu an ödeme yapılmadığı için zor anlar yaşıyoruz. Kuşadası, Didim, Muğla, İzmir gibi Ege Bölgesi'nde İngiliz misafirleri ülkelerine sağ salim, burunları kanamadan göndermek için dün gece saat 04.00'ten itibaren çalışıyoruz. Türkiye turizmi şu an Rusya, İsveç ve Danimarka dediğimiz ülkeleri kapsıyor. Temennimiz onlarda sıkıntı olmasın. Ege Bölgesi'nde en büyük darbeyi Marmaris almıştır" dedi.

'TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİNE YAKIŞAN HİZMET VERMEYE DEVAM EDİLMELİ'

Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Mutlu Ayhan da turizm sektörünü yakından ilgilendiren tur operatörü Thomas Cook şirketinin iflas kararı açıklamasının ardından şu değerlendirmede bulundu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 22.09.2019 dahil içeride konaklayan Thomas Cook İngiltere misafirlerinin konaklamalarına ilişkin tüm ödemeleri ATOL (İngiltere Kamu Otoritesi) güvencesindedir. İşletmelerinde, Thomas Cook İngiltere misafiri konaklayan otellerin bu misafirlerinden ücret talep etmesi, odayı boşalttırması durumunda haklarında yasal işlem başlatılacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında Thomas Cook İngiltere'nin faaliyetlerinden zarar görebilecek işletmeler için üzerinde çalışılan 'Kredi Destek Paketi' en kısa sürede hayata geçirileceği bildirilmiştir. Bu üzücü hadisenin ardından halihazırda ilçemizde konaklayan Thomas Cook misafirlerine tatillerinin sonuna kadar Türk misafirperverliğine yakışan bir biçimde hizmet vermek ve bu hadiseden etkilenmemelerini sağlamak bu sürecin en sağlıklı şekilde atlatılmasına yardımcı olacaktır. Tüm üyelerimizi bu konuda sağduyulu olmaya davet ediyorum."