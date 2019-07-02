Son Dakika Haberleri: Tur otobüslerinde hırsızlığa 3 gözaltı
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Tur otobüslerinde hırsızlığa 3 gözaltı

40 dakika önce

ŞANLIURFA'da, park halindeki tur otobüslerinde hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 3 kişi polis tarafından yakalandı.

Tur otobüslerinde hırsızlığa 3 gözaltı, System.String[]
ŞANLIURFA'da, park halindeki tur otobüslerinde hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 3 kişi polis tarafından yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıklıgöl ve müze otoparkında park halindeki tur otobüslerinde hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Yapılan çalışmada kente gelen ziyaretçilerin otomobil ve tur otobüslerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen S.A., V.S. ve S.Ç. suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan ve daha önce de aynı bölgeden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüphelilerin sorgulanmasına başlandı.


- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:54 Kaynak: DHA
Şanlıurfa, Polis, Güncel
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