Son Dakika Haberleri: Tur otobüslerine 'park yasağı ihlali' cezası
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tur otobüslerine 'park yasağı ihlali' cezası

9 dakika önce

Samsun'da Atatürk Bulvarı üzerine park eden tur otobüslerine 'park yasağı ihlali' cezası kesildi.

Tur otobüslerine 'park yasağı ihlali' cezası, System.String[]
Samsun'da Atatürk Bulvarı üzerine park eden tur otobüslerine 'park yasağı ihlali' cezası kesildi.

Her gün ülkenin çeşitli illerinden gelen tur otobüsleri, konuklarına Atatürk Anıtı'nı gezdirmek için Atatürk Bulvarı kenarına park ediyor. Park yasağı olan yerde duran otobüsler için bu sabah Samsun polisi harekete geçti. Trafik polisleri, trafiği tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle önce otobüs şoförlerini uyardı. Polis, otobüslerin Büyükşehir Belediyesinin uygun gördüğü Fuar Caddesi'ne park edilmesini istedi. Otobüs şoförleri ise bu duruma itiraz etti.

Polisler otobüslere 'park yasağı ihlali'nden 108'er lira para cezası kesti. Daha sonra ise tur otobüsleri bulundukları alandan ayrıldı. - SAMSUN
Atatürk Bulvarı, Samsun, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yeşilköy'de denize girdikten sonra kaybolan gencin cesedi bulundu Banka komisyonları açık ve anlaşılır olacak Oğlunun alacaklılarının baskısına dayanamadı, intihar etti Acılı çıkan tarhanaya 100 bin liralık dava!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 10:58:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tur otobüslerine 'park yasağı ihlali' cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]