Son Dakika Haberleri: Tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 30 yaralı
Son Dakika Güncel Tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 30 yaralı

Tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 30 yaralı

49 dakika önce

Afyonkarahisar'da Malezyalı turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 30 turist yaralandı.

Tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 30 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'da Malezyalı turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 30 turist yaralandı.

Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 DMB 37 plakalı tur otobüsü, Şuhut- Dinar kara yolunun Çiçektepe mevkisinde kontroldan çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Afyonkarahisar'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

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Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:00 Kaynak: AA
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