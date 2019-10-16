Son Dakika Haberleri: Tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 34 yaralı
Son Dakika Güncel Tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 34 yaralı

Tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 34 yaralı

1 saat önce

Afyonkarahisar'da, Malezyalı turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.

Tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 34 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'da, Malezyalı turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.

Akın Yıldırım idaresindeki 34 DMB 37 plakalı Vip Prestij isimli tur otobüsü, Şuhut- Dinar kara yolunun Çiçektepe mevkisinde, kaygan zeminde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, Malezya uyruklu Azalan Bin Wisman isimli turist hayatını kaybetti, aralarında şoför ve muavinin de bulunduğu 34 kişi yaralandı. Yaralılardan beşinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda ambulans ile jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Afyonkarahisar'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinden Nevşehir Kapadokya istikametine gitmekte olan otobüste Malezya uyruklu 35 yolcunun olduğu öğrenildi.

Görgü tanığı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazayı ilk görenlerin kendileri olduğunu ve hemen jandarmaya haber verdiklerini söyledi.

Özcan, yağış nedeniyle yolun kayganlaşması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve otobüsün şarampole devrildiğini anlattı.

Malezya, Şuhut, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:46 Kaynak: AA
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