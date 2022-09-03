Tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 54 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 54 yaralı

03.09.2022 12:49
Tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 54 yaralı

Tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 54 yaralı Çanakkale'nin Ezine ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tur otobüsü su kanalına devrildi.

Tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 54 yaralı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tur otobüsü su kanalına devrildi. Kazada 1 kişi ölürken, 54 kişi de yaralandı.

Kocaeli'nden Çanakkale'ye gelen tur otobüsü Çanakkale'nin Ezine ilçesinde su kanalına devrildi. Özgür Ercan'ın idaresindeki 34 KLC 80 plakalı tur otobüsü Çanakkale istikametine doğru ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otobüs, yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta 52 yolcu ve 3 mürettebat olmak üzere 55 kişinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrasında araçta yolcu olarak bulunan Uğur Seçil Cetinkaya hayatını kaybetti. 31 yaralı Ezine Devlet Hastanesi'ne, 8 yaralı Ayvacık Devlet Hastanesi'ne, 6 yaralı Bayramiç Devlet Hastanesi'ne, 4 yaralı ÇOMÜ Araştırma Hastanesi'ne, 5 yaralı ise Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ta kaza sonrasında bölgeye gelerek olay yerinde incelemelerde bulundu. Ağır yaralanan yolcu bulunmadığını belirten Vali Aktaş, "Kocaeli'den ilimize turist getiren tur firmasına ait bir otobüs sabah saatlerinde Ezine ilçemizde yoldan çıkarak yan yatmıştır. Otobüste toplamda 52 yolcu, 3 mürettebat bulunmakta. Kazada maalesef bir yolcumuz hayatını kaybetti. Yaralı vatandaşlar Çanakkale'de bulunan hastanelerde ve çevre ilçelerde bulunan hastanelerde müsaade altındalar. Kazada ağır yaralanan hastamız bulunamamakta. Meydana gelen kazanın sebebi, trafik birimlerimiz, emniyet birimlerimiz, savcımızın nezaretinde araştırılıyor" dedi.

YORUMLAR
500
YAVRU KUMRUYA KURTARMA OPERASYONU YAVRU KUMRUYA KURTARMA OPERASYONU SU ALTINDA SERGİ AÇTILAR SU ALTINDA SERGİ AÇTILAR
Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Çanakkale, Ezine, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 54 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:35 Hindistan'da sıra dışı olay: Hamile kadının karnını açan doktor, bebeği görünce doğumdan vazgeçti
12:31 Öğretmen eşine ceza verilen Tanju Özcan, öfke kustu: Tepemin tasını attırmayın, zavallılar
12:21 Melike Şahin'in İstanbul'daki konserine, Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun dansı damga vurdu
12:14 Sosyal medyadaki tweet akımına "Hasret" paylaşımıyla katılan Başak Demirtaş'a şehit kızından gönderme: Babam
11:32 İkinci kez hamile kalan ünlü oyuncu Hazal Kaya, doğacak çocuğunun kız olacağını açıkladı
11:08 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Şu ana kadar 521 bin 39 Suriyeli ülkesine döndü
11:01 Konya'da İslam öncesi erken dönem Türk tarihine ait dev keşif: "Türk" adının geçtiği yazıt bulundu
10:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, burs alamadıkları için dert yanan üniversiteli kızlara cevap: Bize başvurun, 75 bin öğrenciye burs dağıtıyoruz
10:40 Avukatlık asgari ücret tarifesine yüzde 70 ile yüzde 199 arasında zam yapıldı
10:32 Çorum'da gerçekleştireceği konserinin iptali istenen şarkıcı Aleyna Tilki isyan etti: Ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 12:52:17. #1.11#
SON DAKİKA: Tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 54 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement