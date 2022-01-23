Üye Girişi
TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ; SİLECEKLERİNİN ÇALIŞMADIĞI İDDİA EDİLDİ - Son Dakika

TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ; SİLECEKLERİNİN ÇALIŞMADIĞI İDDİA EDİLDİ

23.01.2022 17:01

AKSARAY'da tur otobüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

AKSARAY'da tur otobüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulan yolcu Halil Keskin, otobüsün sileceklerinin çalışmadığını ve camlarının da buzlandığını öne sürdü.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Nevşehir'den Antalya'ya giden İsmail B. (53) yönetimindeki 07 AHS 668 plakalı tur otobüsünün, iddiaya göre silecekleri çalışmayınca camları buzlandı. Yolu göremeyen sürücünün kontrolünden çıkan otobüs, şarampole devrildi. Kazada yolculardan Büşra Başer Keskin (29) ile Kazakistan uyruklu Asset Bratayev (40), Assemgül Sagneyeva (36) ve Adel Bratayeva (10) yaralandı. İhbarla olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yolcular ise polis, UMKE ve jandarma ekiplerince çevredeki dinlenme tesislerine götürüldü.

'2 GÜNDÜR ARACIN SİLECEĞİ ARIZALI'

Kazadan yara almadan kurtulan yolcu Halil Keskin, otobüsün sileceklerinin çalışmadığını ve camlarının da buzlandığını öne sürerek "2 gündür aracın sileceği arızalı. Tur şirketi yaptıracaktı fakat sanayi kapalı olduğundan yaptıramadı. Uyarmamıza rağmen yaptırmadılar. 'Aksaray'da yaptıracağız' dediler. O şekilde kar ve tipide geldik. Şoför çok yavaş gidiyordu yol zannetti ve bir anda otobüs sola devrildi. Toplamda 29 kişi vardı. Assemgül Sagneyeva'nın durumu biraz sıkıntı. Onunla birlikte eşim Büşra Başer Keskin ile 2 kişi daha yaralandı. Kaza olunca 112 ekiplerine hemen konum attık ve kısa sürede geldiler. En ön koltukta oturuyordum, araç devrilince yolcuları ben çıkardım" dedi. Yolculardan bazıları da camların buzlandığına dair görüntüleri, cep telefonu kamerasına kaydetti.

TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ; SİLECEKLERİNİN ÇALIŞMADIĞI İDDİA EDİLDİ
TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ; SİLECEKLERİNİN ÇALIŞMADIĞI İDDİA EDİLDİ
TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ; SİLECEKLERİNİN ÇALIŞMADIĞI İDDİA EDİLDİ
TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ; SİLECEKLERİNİN ÇALIŞMADIĞI İDDİA EDİLDİ
TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ; SİLECEKLERİNİN ÇALIŞMADIĞI İDDİA EDİLDİ
TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ; SİLECEKLERİNİN ÇALIŞMADIĞI İDDİA EDİLDİ

YORUMLAR
500

Nevşehir, Antalya, Aksaray, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ; SİLECEKLERİNİN ÇALIŞMADIĞI İDDİA EDİLDİ - Son Dakika


Bakan Soylu, terörle mücadelede müjdeli haberi verdi: Dağdaki terörist sayısı 150'nin altına düştü Bakan Soylu, terörle mücadelede müjdeli haberi verdi: Dağdaki terörist sayısı 150'nin altına düştü         
17:09
Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı         
16:03
Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar         
15:49
Galatasaray, Gedson Fernandes'i bir kez daha kadrosuna katmak üzere Galatasaray, Gedson Fernandes'i bir kez daha kadrosuna katmak üzere         
15:21
Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak         
14:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular         
13:30
Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı         
09:54
18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı 18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı         
08:37
Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım         
22:26
Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye         
20:21
Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor         
20:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı         
18:15
Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı! Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı!         
18:06
Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27

Son Dakika Haberleri
17:09 Bakan Soylu, terörle mücadelede müjdeli haberi verdi: Dağdaki terörist sayısı 150'nin altına düştü
16:56 Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı
16:43 Sivas'ta seferler iptal oldu, terminal dolup taştı
16:42 Dövdükleri kadını, ardından uçurumdan attılar
16:41 Cenazede Burak Elmas'ı gören Fatih Terim'den olay tepki
16:26 Kar nedeniyle sürücünün hakimiyetini kaybettiği yol yardım aracı, evin bahçesine yuvarlandı
16:24 Türkiye'de 2021 yılında 1 milyondan fazla bebek doğdu! Peki, en çok hangi isimler verildi?
16:04 Eşini ve kız kardeşini bıçaklayan saldırgandan savunma: Hatırlamıyorum
16:03 Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı
16:02 Sedef Kabaş'a destek veren muhalefet liderlerine AK Parti'den sert tepki: Nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyorlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 17:21:07. #1.11#
SON DAKİKA: TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ; SİLECEKLERİNİN ÇALIŞMADIĞI İDDİA EDİLDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement