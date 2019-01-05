Tur Otobüsü Kar Nedeniyle Bozdağ'da Mahsur Kaldı
11 dakika önce
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bağlı Bozdağ'da, otobüsleri kara saplanarak mahsur kalan 46 vatandaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.
İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde bağlı Bozdağ'da, otobüsleri kara saplanarak mahsur kalan 46 vatandaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi
ekipleri tarafından kurtarıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ödemiş'te karda mahsur kalan vatandaşların yardımında koştu. Kent merkezinden öğle saatlerinde tur otobüsüyle Bozdağ'a hareket eden 46 vatandaş, yoğun kar nedeniyle beklenmedik bir durumla karşı karşıya kaldı. Zinciri olmadığı için Bozdağ'a çıkamayan tur otobüsü, dönmek isterken kara saplandı ve mahsur kaldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne gelen ihbar üzerine kısa bir süre içerisinde olay yerine gelen AKS ekipleri, sağlık durumunu kontrol ettiği vatandaşları donma ihtimaline karşı 10'arlı gruplar halinde güvenli ve sıcak bir barakaya taşıdı.
Hızır gibi yetiştiler
Gün boyunca bölgede yol açma çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de, kısa sürede olay yerine gelerek kar küreme araçlarıyla yolu açtı ve tuz serimi yaptı. Kontrollü bir biçimde merkez yola kadar indirilen otobüs, daha sonra yolcularını da alarak Ödemiş yönüne doğru devam etti. Büyükşehir belediyesi ekiplerinin zamanında müdahalesi, 46 yolcunun hava kararmadan kurtarılmasını sağlayarak herhangi bir olumsuzluğun yaşanmasını önledi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:15 Kaynak: İHA
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