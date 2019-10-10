Son Dakika Haberleri: Tur otobüsü kaza yaptı, çok sayıda turist yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Tur otobüsü kaza yaptı, çok sayıda turist yaralandı

Tur otobüsü kaza yaptı, çok sayıda turist yaralandı

1 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halindeki bir tur otobüsü yoldan çıktı.

Tur otobüsü kaza yaptı, çok sayıda turist yaralandı, System.String[]

Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halindeki bir tur otobüsü yoldan çıktı. Meydana gelen kazada çok sayıda turist yaralandı.


Kaza, saat 13.15 sıralarında Söke Sarıkemer Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke- Milas yolunda seyir halinde olan bir tur otobüsü, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp aydınlatma direğine çarptı. Kazada otobüste bulunan yolcular yaralanırken, olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgede kurtarma çalışmaları devam ediyor. - AYDIN

turist, Aydın, Söke, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İntihar girişimini izleyen meraklı kalabalık yüzünden yol trafiğe kapandı
Türkiye turizmi için 5 milyar liralık tarihi kampanya İncirlik Üssü'nde Barış Pınarı Harekatı hareketliliği Erdoğan'dan "Yanındayız" diyen Özdil ve Dündar'a yanıt: Çok mutlu olurum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 15:14:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tur otobüsü kaza yaptı, çok sayıda turist yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]