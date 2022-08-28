Tur otobüsü kazası ile ilgili savcılıktan açıklama - Son Dakika
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Tur otobüsü kazası ile ilgili savcılıktan açıklama

28.08.2022 15:57
Tur otobüsü kazası ile ilgili savcılıktan açıklama

- Tur otobüsü kazası ile ilgili savcılıktan açıklamaBURSA Kütahya Tavşanlı'dan Bursa Mudanya'ya yola çıkan tur otobüsü Domaniç mevkiinde şarampole uçtu.

- Tur otobüsü kazası ile ilgili savcılıktan açıklama

BURSA Kütahya Tavşanlı'dan Bursa Mudanya'ya yola çıkan tur otobüsü Domaniç mevkiinde şarampole uçtu.

Kazada 5 kişi hayatını kaybederken 38 kişi de yaralandı. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı kaza ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İnegöl-Domaniç karayolunda Domaniç ilçesi istikametinden, Mudanya ilçesi istikametine seyir halinde olan şüphelinin 28/08/2022 günü saat 08: 00 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybederek sevk ve idaresindeki tur otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada; 5 kişi hayatını kaybetmiş, 38 kişi ise yaralanmıştır. Olayla ilgili İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, olayı soruşturmakla iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Ölü muayene ve ölenlerin kimlik tespiti işlemleri devam etmekte olup yaralı kişilerin tedavileri çeşitli hastanelerde yapılmaktadır. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir."

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Bursa'da, 47 yolcunun bulunduğu otobüs şarampole yuvarlandı: 5 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı Bursa'da, 47 yolcunun bulunduğu otobüs şarampole yuvarlandı: 5 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı Tur otobüsü kazası ile ilgili savcılıktan açıklama Tur otobüsü kazası ile ilgili savcılıktan açıklama
Kaynak: İHA

Tavşanlı, Kütahya, Mudanya, Domaniç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tur otobüsü kazası ile ilgili savcılıktan açıklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tur otobüsü kazası ile ilgili savcılıktan açıklama - Son Dakika
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