Tur Otobüsü Kontrolden Çıkarak Prefabrik Binaya Çarptı: 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Tur Otobüsü Kontrolden Çıkarak Prefabrik Binaya Çarptı: 1 Ölü, 7 Yaralı

28.07.2023 07:36

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı tur otobüsü kontrolden çıkarak prefabrik binaya çarptı. Kazada şoför hayatını kaybederken, 7 yolcu yaralandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yola çıkan başıboş sokak köpeğine çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı tur otobüsü kontrolden çıkarak prefabrik binaya çarptı. Kazada şoför Adem Koçak, araçta sıkışarak hayatını kaybederken, 7 yolcu yaralandı. Kazanın ardından bazı vatandaşlar Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a da başıboş köpek sorunu nedeniyle tepki gösterdi.

ÇARPMAMAK İÇİN SAVRULDULAR

Dün saat 16.00 sıralarında Gelibolu'nun Burhanlı Köyü yakınlarında, Bursa'nın Mudanya ilçesinden, şehitlik ve abideleri gezmek için Çanakkale'ye gelen ziyaretçileri taşıyan Adem Koçak yönetimindeki tur otobüsünün önüne dönüş yolunda bir köpek fırladı. Köpeğe çarpmamak için ani manevra yapan Koçak, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otobüs, yol kenarındaki prefabrik bir yapıya çarptı.

1 ÖLÜ, 7 YARALI

Sıkışan otobüs şoförü Koçak, hayatını kaybederken yolculardan 7'si hafif şekilde yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastaneler kaldırılıp, tedaviye alındı. Otobüs şoförünün Koçak'ın cansız bedeni ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılıp Gelibolu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Adem Koçak, Çanakkale, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tur Otobüsü Kontrolden Çıkarak Prefabrik Binaya Çarptı: 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika


Son Dakika
07:52 Meteoroloji'den 9 kente 'sarı' kodlu alarm
07:48 Bir yanımız kavruluyor, bir yanımız sele gidiyor! Meteoroloji'den 9 kente "sarı" kodlu alarm
00:30 Motorine yeni bir zam geldi! Litre fiyatı 35 TL'yi geçti
00:26 Motorine okkalı bir zam daha! Litresi 35 lirayı aştı
00:09 Merkez Bankası başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı! Yerine gelen isimler belli oldu
00:05 Son Dakika: Merkez Bankası'nda 3 başkan yardımcısı görevden alındı! İşte yerlerine gelen yeni isimler
23:39 Taraftarlar İsmail Kartal'ı duygulandırdı! O anlar sosyal medyada gündem oldu
23:34 Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! İsmail Kartal'ın taraftara verdiği tepki olay oldu
23:32 Didem Soydan'dan bir cesur poz daha! 'Baban utanmıyor mu?' sorusuna yanıtı bomba
23:24 Didem Soydan'dan bir cesur poz daha! "Baban utanmıyor mu?" sorusuna yanıtı bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2023 08:06:20. #1.11#
SON DAKİKA: Tur Otobüsü Kontrolden Çıkarak Prefabrik Binaya Çarptı: 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement