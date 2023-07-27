Tur Otobüsü Kontrolden Çıkarak Prefabrik Binaya Çarptı: 1 Ölü, 7 Yaralı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yola çıkan başıboş sokak köpeğine çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı tur otobüsü kontrolden çıkarak prefabrik binaya çarptı. Kazada şoför Adem Koçak, araçta sıkışarak hayatını kaybederken, 7 yolcu yaralandı. Kazanın ardından bazı vatandaşlar Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a da başıboş köpek sorunu nedeniyle tepki gösterdi.

ÇARPMAMAK İÇİN SAVRULDULAR

Dün saat 16.00 sıralarında Gelibolu'nun Burhanlı Köyü yakınlarında, Bursa'nın Mudanya ilçesinden, şehitlik ve abideleri gezmek için Çanakkale'ye gelen ziyaretçileri taşıyan Adem Koçak yönetimindeki tur otobüsünün önüne dönüş yolunda bir köpek fırladı. Köpeğe çarpmamak için ani manevra yapan Koçak, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otobüs, yol kenarındaki prefabrik bir yapıya çarptı.

1 ÖLÜ, 7 YARALI

Sıkışan otobüs şoförü Koçak, hayatını kaybederken yolculardan 7'si hafif şekilde yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastaneler kaldırılıp, tedaviye alındı. Otobüs şoförünün Koçak'ın cansız bedeni ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılıp Gelibolu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.