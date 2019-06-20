Son Dakika Haberleri: Tur otobüsü motosikletle çarpıştı: 1 ölü
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Tur otobüsü motosikletle çarpıştı: 1 ölü

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.

Tur otobüsü motosikletle çarpıştı: 1 ölü, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.
Antalya Havalimanından aldığı turistleri otellere taşıyan Mehmet Katlanır yönetimindeki 07 LIN 79 plakalı tur otobüsü, D-400 kara yolu Ilıca Kumköy kavşağında Orkun Karadeniz'in (22) kullandığı 07 L 8734 plakalı motosikletle çarpıştı.
Otobüsün yaklaşık 50 metre sürüklediği motosiklet sürücüsü Karadeniz olay yerinde hayatını kaybetti.
Karadeniz'in cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Otobüs şoförü Katlanır, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:29 Kaynak: AA
Manavgat, Karadeniz, Antalya, Güncel
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