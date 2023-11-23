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Tur otobüsü otomobile çarpıştı; Çok sayıda yaralı var - Son Dakika

Tur otobüsü otomobile çarpıştı; Çok sayıda yaralı var

Denizli'nin Çardak ilçesinde tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Tur otobüsü otomobile çarpıştı; Çok sayıda yaralı var
23.11.2023 - 11:44,  Güncelleme: 11:46
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Denizli'den Kapadokya gezisine giden Taylandlı turistleri taşıyan tur otobüsü, Çardak ilçesinde kavşakta karşısında çıkan otomobille çarpıştı. 4'ü ağır 20 kişinin yaralandığı kaza için Afyonkarahisar'dan da ambulans desteği istendi.

Kaza, saat 11.20 sıralarında Çardak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli'den Kapadokya gezisi için yola çıkan Taylandlı turistleri taşıyan 34 AE 1422 plakalı tur otobüsü, kavşakta karşısına çıkan 64 ABN 370 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tur otobüsü yol kenarında bulunan büyük yön levhasını çarparak durabildi. Şiddetli çarpışma nedeniyle otobüsün yön tabelasını devirdiği kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ilk müdahalede bulunduğu yaralıları ambulans ile en yakın hastanelere kaldırdı.

İtfaiye ekibi ise araç içeresinde sıkışan yolcuları, bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekibine teslim etti. İlk belirlemelere göre kazada 20 kişinin yaralandığı öğrenildi. Denizli merkez ve çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Kapadokya, Denizli, Ulaşım, Yaralanma, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tur otobüsü otomobile çarpıştı; Çok sayıda yaralı var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tur otobüsü otomobile çarpıştı; Çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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