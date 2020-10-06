Tur otobüsü, servis minibüsüne çarptı: 2'si turist, 3 yaralı - Son Dakika

MUĞLA'da tur otobüsünün servis minibüsüne çarptığı kazada 2'si turist 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Milas- Yatağan karayolu İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Milas'tan Yatağan yönüne giden içinde 44 turistin bulunduğu 34 HH 3445 plakalı tur otobüsü, aynı yöne giden 48 S 3320 plakalı servis aracına arkadan çarptı. Kazada servis minibüsünün şoförü ile tur otobüsündeki 2 İngiliz turist yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar ilk müdahalenin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.