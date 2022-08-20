Yolcu alan otobüse, boş tur otobüsü çarptı: 2'si ağır, 25 kişi yaralandı - Son Dakika
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Yolcu alan otobüse, boş tur otobüsü çarptı: 2'si ağır, 25 kişi yaralandı

20.08.2022 09:45

Yolcu alan otobüse, boş tur otobüsü çarptı: 2'si ağır, 25 kişi yaralandı Alanya'da otobüs kazasında can pazarı yaşandı Otobüslerde sıkışan sürücü ve yolcuyu çıkarmak için ekipler seferber oldu Antalya'nın Alanya ilçesinde duraktan yolcu alan yolcu otobüsüne, tur otobüsünün arkadan çarpması...

Yolcu alan otobüse, boş tur otobüsü çarptı: 2'si ağır, 25 kişi yaralandı

Alanya'da otobüs kazasında can pazarı yaşandı

Otobüslerde sıkışan sürücü ve yolcuyu çıkarmak için ekipler seferber oldu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde duraktan yolcu alan yolcu otobüsüne, tur otobüsünün arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır, 25 kişi yaralandı. Otobüslerde sıkışan bir yolcu ve sürücüyü ekipler uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi.

Kaza Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Z.K. idaresindeki 63 AED 492 plakalı otobüs ile yolcu almak için durakladığı sırada Gökhan A. (40), yönetimindeki 07 AT 855 plakalı tur otobüsü arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. 2'si ağır 25 kişinin yaralandığı kazada ise can pazarı yaşandı. Yolcu otobüsünün arka koltuğunda yolculuk yapan ve tur otobüsünün çarpması sonucunda otobüs içerisinde sıkışan Ahmet A., isimli yolcu sıkıştığı yerden, itfaiye kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı. Durumu ağır olan Ahmet A., ambulansta sağlık görevlileri tarafından kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü. Ahmet A'nın özel hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği bildirildi.

Tur otobüsü şoförü 1 saatte çıkarıldı

Yolcu otobüsüne arkadan çarpan tur otobüsünün şoförü Gökhan A., şoför koltuğunda sıkıştı. Manavgat ve Alanya itfaiyesi kurtarma ekipleri ile sağlık ekipleri Gökhan A'yı sıkıştığı yerden çıkarabilmek için seferber oldu. Gökhan A., yaklaşık bir saatin ardından oturduğu koltuğun kesilmesiyle sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarıldı.

Kazanın ardından sağlık ekibi yolcu otobüsündeki yolcuları bir araya toplayarak, ağrısı olan, kendisini iyi hissetmeyenlerin ayakta ve ambulansta tedavilerini gerçekleştirdi.

Çoğunluğu Manavgat'taki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ahmet A. ve tur otobüsü şoförü Gökhan A'nın dışındaki yaralıların durumlarının iyi olduğu ve tamamına yakınının taburcu edildiği bildirildi.

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Kaynak: İHA

Okurcalar, İtfaiye, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu alan otobüse, boş tur otobüsü çarptı: 2'si ağır, 25 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yolcu alan otobüse, boş tur otobüsü çarptı: 2'si ağır, 25 kişi yaralandı - Son Dakika
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