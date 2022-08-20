Tur otobüsü yolcu otobüsüne arkadan çarptı: 2'si ağır 25 yaralı - Son Dakika
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Tur otobüsü yolcu otobüsüne arkadan çarptı: 2'si ağır 25 yaralı

20.08.2022 09:51
Tur otobüsü yolcu otobüsüne arkadan çarptı: 2'si ağır 25 yaralı

Tur otobüsü yolcu otobüsüne arkadan çarptı: 2'si ağır 25 yaralı Antalya'da tur otobüsü yolcu almak için duran otobüse arkadan çarptı.

Tur otobüsü yolcu otobüsüne arkadan çarptı: 2'si ağır 25 yaralı

ANTALYA - Antalya'da tur otobüsü yolcu almak için duran otobüse arkadan çarptı. Kazada 2'si ağır 25 kişi yaralandı.

Kaza Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Z.K. idaresindeki 63 AED 492 plakalı otobüs ile yolcu almak maksadıyla durakladığı sırada G.A. (40), yönetimindeki 07 AT 855 plakalı tur otobüsü arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri aracına sıkışan G.A'yı güçlükle çıkardı. Kazada tur otobüsünde yolcu bulunmadığı belirtildi. Kazada 2'si ağır 25 yaralı çevre hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan yolcuların kaldırımda beklediği anlar dikkatlerden kaçmadı. Yolcular jandarma araçlarıyla karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tur otobüsü yolcu otobüsüne vurdu: Çok sayıda yaralı var Tur otobüsü yolcu otobüsüne vurdu: Çok sayıda yaralı var Antalya'da 2 otobüsün karıştığı kazada 2'si ağır 25 kişi yaralandı Antalya'da 2 otobüsün karıştığı kazada 2'si ağır 25 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Okurcalar, İtfaiye, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tur otobüsü yolcu otobüsüne arkadan çarptı: 2'si ağır 25 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tur otobüsü yolcu otobüsüne arkadan çarptı: 2'si ağır 25 yaralı - Son Dakika
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