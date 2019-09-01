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Tur otobüsünde şok ölüm

2 saat önce

Adana Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ADOR) Başkanı Kudret İdemci, rehberlik yaptığı tur otobüsünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Tur otobüsünde şok ölüm, System.String[]

Adana Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ADOR) Başkanı Kudret İdemci, rehberlik yaptığı tur otobüsünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, bir acente adına rehber olarak görevlendirilen İdemci, otobüsle Karadeniz turuna giderken Çorum yakınlarında kalp krizi geçirdi. İdemci yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gezi iptal olurken, İdemci'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.


Kudret İdemci'nin cenazesi yapılacak otopsinin ardından Adana'da toprağa verilecek. - ADANA

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Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:19 Kaynak: İHA
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