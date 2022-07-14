Son dakika haber: Tur otobüsü devrildi: 3'ü ağır 17 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber: Tur otobüsü devrildi: 3'ü ağır 17 yaralı

14.07.2022 12:15

Son dakika habere göre Tur otobüsü devrildi: 3'ü ağır 17 yaralı Denizli'de 41 yolcunun bulunduğu tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.

Tur otobüsü devrildi: 3'ü ağır 17 yaralı

DENİZLİ - Denizli'de 41 yolcunun bulunduğu tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.

Kaza; Acıpayam ilçesine bağlı Kumafşarı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Antalya'dan Denizli istikametine doğru seyir halinde olan A.S. idaresindeki 07 HGK 90 plakalı tur otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu şarampole devrildi. 41 yolcunun bulunduğu otobüsü ters bir şekilde gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri sıkışan yolcuları kurtarırken, ağır yaralılara ise öncelikli müdahale edildi. Çalışmaların ardından ağır yaralı olan 3 kişi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne, 3 yaralı Denizli Devlet Hastanesi'ne 11 hafif yaralı ise Serinhisar ve Acıpayam Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Tur otobüsü devrildi: 3'ü ağır 17 yaralı - Son Dakika

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