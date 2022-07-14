Denizli'de tur otobüsü şarampole devrildi - Son Dakika
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Denizli'de tur otobüsü şarampole devrildi

14.07.2022 11:10

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Antalya'dan Denizli yönüne giden turistlerin bulunduğu otobüs, Kumavşarı Mahallesi girişinde bariyerlere çarptı.

Şarampole devrilen otobüs, takla attı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 15 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de tur otobüsü şarampole devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de tur otobüsü şarampole devrildi - Son Dakika
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