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Tur otobüsünün kopan lastiği kaldırımdaki vatandaşı ağır yaraladı... O anlar kamerada

Lastiğin kıyafet kumbarasına çarparak yerinden fırlatma anı güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur otobüsünün yerinden kopan lastiği, kaldırımdaki kıyafet kumbarasına, kıyafet kumbarası da vatandaşa çarptı. Ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken, otobüste bulunan ve kazayı yaralanmadan atlatan turistler bir başka araçla yollarına devam etti. Yaralanan vatandaşın olay yerine gelişi ve Lastiğin kıyafet kumbarasına çarparak yerinden fırlatma anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Kaza; Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Vedat Bayındır'ın kullandığı 07 BBC 248 plakalı tur otobüsünün sol arka lastiğinin yerinden koptu. Yerinden koparak fırlayan lastik, 50 metre ileride kaldırımda bulunan Manavgat Belediyesine ait kıyafet kumbarasına çarparken, kıyafet kumbarası da kaldırımda bulunan Cuma Ateş isimli vatandaşa çarparak yaralanmasına neden oldu.

Kazada ağır yaralanan Cuma Ateş, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, tur otobüsünde bulunan turistler kazayı ucuz atlattı. Kazanın şokunu atlatan turistler, olay yerine gelen bir başka tur aracıyla yollarına devam etti. Yaralanan vatandaşın olay yerine gelişi ve Lastiğin kıyafet kumbarasına çarparak yerinden fırlatma anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.