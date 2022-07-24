Tur otobüsünün motor kısmına saklanan 2 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Tur otobüsünün motor kısmına saklanan 2 düzensiz göçmen yakalandı

24.07.2022 17:05
Tur otobüsünün motor kısmına saklanan 2 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de bir yolcu otobüsünün motor kısmında saklanan 1'i kadın 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de bir yolcu otobüsünün motor kısmında saklanan 1'i kadın 2 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul'dan Bosna Hersek'e gitmek için kent merkezine giden yolcu otobüsünün şoförü, motor kısmından sesler gelmesi üzerine Kıyık Mahallesi'nde aracı durdurdu.

Otobüsün motor kapağını açan şoför, yaklaşık 1 metrekarelik alanda sıkışmış vaziyette 2 kişinin olduğunu gördü.

Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri motor kısmından aracın altına inen 2 kişiyi çıkardı.

Motorun sıcaklığı nedeniyle vücutlarında hafif yanıklar oluştuğu gözlenen 2 düzensiz göçmen sağlık ekipleri tarafından Edirne Sultan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Düzensiz göçmenlerin, otobüsün mola verdiği sırada gizlice motor kısmına saklandıkları tahmin ediliyor.

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Kaynak: AA

İstanbul, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tur otobüsünün motor kısmına saklanan 2 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tur otobüsünün motor kısmına saklanan 2 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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