Tur otobüsüyle çarpışan otomobildeki animasyon şefi ile eşi öldü

Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde bugün saat 02.00 sıralarında, Kadriye Mahallesi yönüne giden Muzaffer Ş. yönetimindeki 07 ANT 266 plakalı tur otobüsü ile karşı yönden gelen Tarık Taşar yönetimindeki 31 EP 034 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Tarık Taşar ile eşi Gül Taşar yaşamını yitirdi. Otobüs şoförü ile 2 rehber ise kazadan yara almadan kurtuldu.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde tur otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü Tarık Taşar (41) ile eşi Gül Taşar (39) yaşamını yitirdi. 5 yıldızlı bir otelde animasyon ve eğlence şefliği yapan Tarık Taşar'ın mesai sonrası eşiyle eve giderken kazanın yaşandığı bildirildi.

Kaynak: DHA

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