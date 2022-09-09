Tur otobüsüyle çarpışan otomobildeki animasyon şefi ile eşi öldü - Son Dakika
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Tur otobüsüyle çarpışan otomobildeki animasyon şefi ile eşi öldü

09.09.2022 10:54
Tur otobüsüyle çarpışan otomobildeki animasyon şefi ile eşi öldü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde tur otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü Tarık Taşar (41) ile eşi Gül Taşar (39) yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde tur otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü Tarık Taşar (41) ile eşi Gül Taşar (39) yaşamını yitirdi. 5 yıldızlı bir otelde animasyon ve eğlence şefliği yapan Tarık Taşar'ın mesai sonrası eşiyle eve giderken kazanın yaşandığı bildirildi.

Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde bugün saat 02.00 sıralarında, Kadriye Mahallesi yönüne giden Muzaffer Ş. yönetimindeki 07 ANT 266 plakalı tur otobüsü ile karşı yönden gelen Tarık Taşar yönetimindeki 31 EP 034 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Tarık Taşar ile eşi Gül Taşar yaşamını yitirdi. Otobüs şoförü ile 2 rehber ise kazadan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Tarık ve Gül Taşar çiftinin cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otobüs sürücüsü Muzaffer Ş. ise gözaltına alındı.Tarık Taşar'ın 5 yıldızlı bir otelde animasyon ve eğlence şefliği yaptığı, mesai sonrası eşiyle eve giderken kazanın yaşandığı bildirildi. 3 çocuğu olduğu belirtilen çiftin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Hatay'ın İskenderun ilçesine gönderilecek.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tur otobüsüyle çarpışan otomobildeki animasyon şefi ile eşi öldü - Son Dakika

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