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TUR OTOBÜSÜYLE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI - Son Dakika

TUR OTOBÜSÜYLE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

14.09.2021 11:27
TUR OTOBÜSÜYLE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI, System.String[]

ANTALYA'nın Serik ilçesinde turistleri havalimanına taşıyan tur otobüsüyle iki otomobilin karıştığı kazada maddi hasar meydana geldi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde turistleri havalimanına taşıyan tur otobüsüyle iki otomobilin karıştığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Kaza, D-400 karayolu Sanayi kavşağında saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Turist kafilesini taşına 07 LH 507 plakalı tur otobüsü, aynı yönde seyreden 06 BHP 376 ve 34 DCD 191 plakalı otomobille çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası Manavgat-Antalya karayolu yaklaşık 20 dakika kapandı. Polis ekipleri kaza yapan araçları kaldırarak, yolu araç trafiğine açtı.

Antalya Havalimanı'na giden turistler, kazadan sonra hafif maddi hasar alan aynı tur otobüsüyle yollarına devam etti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUR OTOBÜSÜYLE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TUR OTOBÜSÜYLE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI - Son Dakika
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