Tur rehberlerine Arapgir tanıtıldı - Son Dakika

Malatya'nın Arapgir ilçesinin gastronomisi ile tarihi ve doğal güzellikleri tur rehberlerine anlatıldı.

Arapgir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Bölgesel Turist Rehberleri Odası (GARO), içerisinde Malatya'nın da yer aldığı bir eğitim ve bilgilendirme gezisi düzenledi.

Üç günlük gezinin ikinci gününde tur rehberleri Arapgir ilçesini gezdi. İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Halil İbrahim Kılıç'ın eşlik ettiği ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden profesyonel turist rehberinin katıldığı gezi Arapgir Millet Hanı ile başladı.

Tarihi Millet Han'da Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu tarafından karşılanan heyete Arapgir'e özgü akıtma bıciği, Arapgir dolaması ve reyhan şerbeti ikram edilerek, ilçesinin yemek kültürü hakkında bilgiler verildi.

Ardından İpekçi Sokağı'nı gezen rehberler, restorasyon çalışması tamamlanan ve hizmete açılan Emiroğlu Konağı ve 1071 Tarih Parkını ziyaret ederek bilgi aldılar.

Arapgir Belediyesi'nce Yaşam Müzesi adıyla restore edilen Seher Atmaca (Keşişin Evi) Konağı'nı dışarıdan inceleyen ekip, unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında bulunan tahta çivili ayakkabı atölyesini gezdi, ayakkabının yapımı hakkında bilgi aldı.

Gaziantep Bölgesel Turist Rehberleri Odası ile birlikte gelen ekibe ilçede halen devam etmekte olan diğer tarihi mekanlar hakkında da bilgi verildi.

Konuklar daha sonra ilçede Uluslararası Fotokamp'a da ev sahipliği yapan Kozluk Çayına giderek sonbaharın eşsiz güzelliklerini görme fırsatı buldu. ???????