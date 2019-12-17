Tur şirketinin sahibi silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tur şirketinin sahibi silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika

Tur şirketinin sahibi silahlı saldırıda yaralandı

6 saat önce

Samsun'da bir tur şirketinin sahibi iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Tur şirketinin sahibi silahlı saldırıda yaralandı, System.String[]

Samsun'da bir tur şirketinin sahibi iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tur şirketinin sahibi Salih F.C.'ye (36), iş yerinden lokantaya yemek söylemek için çıktığı sırada yanına gelen 20 yaşlarındaki kimliği belirsiz bir kişi adını sorup tabancayla ateş açarak kaçtı. Silahlı saldırıda bacağından yaralanan Salih F.Ç., 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:00 Kaynak: İHA
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