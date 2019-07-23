Son Dakika Haberleri: Tur taşımacılığı yapan araçlara denetim
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Tur taşımacılığı yapan araçlara denetim

2 saat önce

Ülke genelinde tur taşımacılığı yapan araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 331 araç trafikten men edildi.

Tur taşımacılığı yapan araçlara denetim, System.String[]
Ülke genelinde tur taşımacılığı yapan araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 331 araç trafikten men edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaz aylarında sivil toplum kuruluşları, dernekler, tur şirketleri tarafından organize edilen turizm ile sportif ve kültürel etkinliklere yönelik şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde artış oldu.
Trafik güvenliğini sağlamak ve tur araçlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek amacıyla 19-20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde Türkiye genelinde "Tur Taşımacılığı Yapan Araçlar" üzerinde özel denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda 52 bin 385 araç ve sürücüsüye yönelik denetim yapıldı.
4 bin 486 trafik kuralı ihlali tespit edildi
Denetimlerde 401 araçta takograf kullanılmadığı, 95 sürücünün araç kullanma sürelerine uymadığı, 203 sürücünün hız sınırını aştığı, 106 sürücünün ise taşıma sınırı üstünde yolcu aldığı, 36 sürücünün yetkisiz yolcu taşımacılığı yaptığı tespit edildi.
Denetimler sonucu 331 araç trafikten men edildi, 27 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı, toplam 4 bin 486 trafik kural ihlali tespit edilerek, kusurlu sürücüler hakkında işlem yapıldı.
Denetimlerin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.
Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:01 Kaynak: AA
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