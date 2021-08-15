Tur tekneleri alev alev yandı - Son Dakika

Tur tekneleri alev alev yandı

-3 tur teknesi küle döndü bir tekne kurtarıldı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçı barınağında bulunan tur teknelerinde başlayan yangında 3 tekne küle dönerken alevlerin sıçradığı bir tur teknesi söndürüldü.

Olay Türkler Mahallesindeki Türkler balıkçı barınağında saat 22: 30 sıralarında meydana geldi. çıkış sebebi hünüze belirlenemeyen ve ölen ya da yaralananın olmadığı yangında üç tekne alev alev yanarak kül oldu.İhbar üzerin olay yerine Antalya büyükşehir Belediyesi'ne ait çok sayıda arazöz yönlendirildi. Yangını duyan balıkçıların da bölgeye akın ettiği yangın sebebiyle jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Teknelerden üç tanesi küle dönerken, alevlerin sıçradığı bir teknedeki yangın da büyümeden söndürüldü. Ekiplerin olay yerindeki söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.