TUR TEKNELERİ KIŞ BAKIMI İÇİN KARAYA ÇIKARILIYOR - Son Dakika

ANTALYA Kaleiçi'ndeki Yat Limanı başta olmak üzere Kaş, Finike, Kemer, Manavgat ve Side gibi limanlarda yaz sezonu süresince turistik gezi ve turlara çıkan tekneler, periyodik kış bakımı için karaya çekilmeye başlandı. Balıkçı barınağındaki bakım istasyonuna 50'nin üzerinde teknenin çıkartılacağını söyleyen istasyon yetkilisi, yaz sezonuna hazırlanacağını anlattı.

Antalya- Kemer kara yolu üzerindeki balıkçı barınağındaki bakım istasyonlarına çekilen 30'un üzerinde tur teknesi, ustaların gözetiminde kış bakımına girdi. Ne tür tamir ve tadilat yapılacağına yönelik fizibilite raporu çıkarılan teknelerin, çürüyen ahşap aksamının yanı sıra motor ve pervane bakımları da yapılıyor. Kimileri iç dekorasyonunu yeniliyor, kimileri teknelere zehirli boya sürdürüp, midye kaplı pervaneleri temizletiyor. İç ve dış bakımdan geçen teknelerin deniz içinde kalan iskeletleri ise yosun tutma olasılığına karşı özel boyayla boyanıyor.

BAKIM YAPILMAZSA ÇÜRÜR

Teknenin üzerinde yosun, midye gibi deniz canlılarının barınmasını engelleyen zehirli boyanın her yıl sürülmesi gerektiğini anlatan bakım istasyonu sorumlusu Oğuz Şahin, "Sezonu bitiren teknelerin kışlık bakımları yapılıyor. Otomobillerdeki fenni muayenelerin bir benzeri tekneler için de var. Bu nedenle bakımı gelen tekneler karaya çekilerek, alt bakımları, motor bakımları ve genel bakımları yapılarak mart- nisan aylarına kadar yetiştiriyoruz. 15 ile 25 metre arası 50 tekne karaya çekilecek. Tekne sahipleri de ister kendileri, isterlerse teknisyen arkadaşlarımız bakımlarını yapıyor. Bakımlar genellikle suyla temas eden yerden başlıyor. Yosun tutmaması amaçlı alt bölgeye zehirli boya sürülüyor. Ardından pervane ve şaft bakımları yapılıyor. Gerek duyulursa da motor ve iç bölgelerde çalışmalar gerçekleştiriliyor" dedi.

TEKNESİNİN BAKIMINI KENDİSİ YAPIYOR

Bakım için karaya çıkartılan teknenin kaptanı Numan Hilal, 35 yılını kaptanlığa verdiğini söyledi. Sezonu geride bıraktıklarını, şimdi sırada teknesinin bakım ve onarımının olduğunu anlatan Hilal, "Periyodik bakımların yanı sıra bir de uzun bakımlar var. Bu yıl teknemizin çürük yerlerinin değişim ve onarımı yapılıyor. Teknem nisan ayı gibi denize inecek. Dış boyasında dökülmeler ve çürümeler vardı. Onların tamiratını yapıp yeniden boyayacağız. Çalışmalarımız 4 ay sürecek. Bu süre sonunda teknem pırıl pırıl olup tekrar denizle buluşacak" diye konuştu.