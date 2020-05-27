Tur tekneleri mavi sulara açılmak için gün sayıyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denize açılmalarına izin verilmeyen tur tekneleri, yeniden mavi sulara açılmak için gün sayıyor.

Tüm yaşam alanlarını etkileyen Kovid-19 salgını, geçen sürede birçok sektörde olduğu gibi turizmde de hareketliliği durdurdu.

Ege ve Akdeniz'de yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edilen ve bölge insanı için önemli bir kazanç kapısı olan tur tekneleri de yeniden denize çıkmayı bekliyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında tüm hazırlıkları tamamlayan tekne kaptanları ise yeniden dümenin başına geçerek, yolcularına bölgenin eşsiz güzelliklerini gösterebilmenin hayalini kuruyor.

Kuşadası ve Çevresi Deniz Gezi Tekneleri Kooperatifi 2. Başkanı Ali Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle tüm teknelerde dezenfeksiyon yapıldığını söyledi.

Mutfak ve benzeri yerlerin yeniden elden geçirildiğini, teknedeki duş sistemlerini de artırdıklarını ifade eden Çolak, sektör olarak Kovid-19 sonrasına hazır olduklarını vurguladı.

Tur öncesi ve sonrası teknelerin dezenfekte edileceğini anlatan Çolak, "Sosyal mesafe kurallarına uygun hareket edilmesi için yolculara uyarıda bulunacağız. Yolcularımız, gönül rahatlığıyla turlara katılabilir." diye konuştu.

Çolak, teknelerde kuyruk oluşmasına hiçbir şekilde izin vermeyeceklerini dile getirdi.

Haziran sonuna doğru teknelerin faal duruma geçeceğini umduklarını anlatan Çolak, şunları kaydetti:

"Önce acenteler yolcu getirecek, uluslararası hava ulaşımı başlayacak, ardından oteller dolacak, son olarak da teknelere müşteriler gelecek. Sistem bu şekilde çalışıyor. Gerekli önlemleri aldık, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat edeceğiz. Bu süreçte de tekneler yüzde 50 kapasiteli yolcu sayısıyla sefere çıkacak. Bundan dolayı doğal olarak kazanç düşecek. Teknelerin yolcuları birleştirilirse zararı da en aza indiririz, diye düşünüyoruz."

"Tüm önlemlerimizi aldık"

Tekne işletmecisi Erdal Yanar ise yolcu kapasitelerinin, teknenin büyüklüğüne göre 40 ila 180 arasında değiştiğini anımsattı.

Yeni sezon için 1 Mart'a göre hazırlık yaptıklarını dile getiren Yanar, "Kovid-19 salgını nedeniyle turlara çıkamadık. Tüm dünya gibi ülkemiz de önemli bir süreçten geçiyor. Hastalığın seyri olumlu yönde değişirse turlara yeniden çıkabileceğiz. Yolcuların herhangi bir sorun yaşamaması için tüm önlemlerimizi aldık. Liman başkanlığı ile görüşme halindeyiz. Onların bizden isteyeceği tüm kriterleri yerine getirmeye hazırız." diye konuştu.

Yanar, geçen sezon haftanın 4 günü tura çıktığını belirterek, yeni dönemde bunun yarıya düşebileceğini sözlerine ekledi.