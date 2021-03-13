Tur tekneleri yeni sezona hazırlanıyor - Son Dakika

Tur tekneleri yeni sezona hazırlanıyor

13.03.2021 10:13

Antalya'nın Alanya ilçesinde her yıl binlerce turisti taşıyan birbirinden lüks tekneler, zımpara, boya ve motor gibi bakımlar yapılarak yeni sezona hazırlanıyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde her yıl binlerce turisti taşıyan birbirinden lüks tekneler, zımpara, boya ve motor gibi bakımlar yapılarak yeni sezona hazırlanıyor.

Her yıl binlerce turisti taşıyarak ilçenin tarihi güzelliklerini eğlenceli bir şekilde görme imkanı sağlayan günübirlik tur tekneleri bakım için karaya çıkartıldı. Yerli ve yabancı turistlerin olmazsa olmazları arasında yer alan günübirlik gezi ve mavi tur teknelerinin bakımına başlandı. Karaya çıkartılan 8 ila 26 metre uzunluğunda değişen teknelere, ustalar tarafından zımpara, boya ve bakım yapılıyor. Bazı küçük tekne sahipleri ile yılların eskitemediği kaptanlar, kendi bakımlarını kendi imkanlarıyla yapıyor. Uzunluğuna ve özelliklerine göre 15 gün ya da 1 ay süreyle yürütülen çalışmalar sonrası tadilattan çıkan tekneler, sezon için hazırlıklarını tamamlayacak.

Tekne kaptanı Meşe: "Sezonu en iyi şekilde kazasız belasız bitirmeyi düşünüyoruz"

Tekne kaptanı Turgay Meşe, yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Meşe, "Yeni bir sezon heyecanına girdik. Hazırlıklarımıza teknelerimizin bakımlarıyla başladık. Pandemi süreci var ve bizi endişelendiriyor. İnşallah bu süreci de gecen seneye oranla daha iyi geçirirsek ne mutlu bize. Alanya bölgemize misafirlerimizi bekliyoruz. Bu sezon öncesi dönüşler olumlu olmaya başladı. Turistler mayıs ayının ilk haftası itibariyle geleceklerini söylüyorlar. Bu dönüşlerde bizi mutlu ediyor. Tabii bizlerde pandemi kurallarına uyarak sezonu en iyi şekilde kazasız belasız bitirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Motor ustası Örtel: "Tekneleri sezona hazır hale getiriyoruz"

İstanbul'dan gelerek buradaki teknelere motor bakımı yapan usta Abdurrahman Örtel, lekelerin bakımını yaptıklarını aktardı. Örtel, "Teknelerin yıllık bakımlarına geliyoruz. Tekelerin motor ve pervane bakımlarını yapıyoruz. Teknelerin denize indiği zaman son kontörlülerini de yaparak sezona hazır hale getiririz. Bakım işlemlerin süresi yerine göre değişiyor" diye konuştu.

Boya ustası Kayacan: "Sezondan beklentimiz çok büyük"

Lüks tekneye boya yapan usta Ömer Kayacan ise şunları söyledi: "Şuanda teknenin alt 'zehir boya' diye tabir ettiğimiz kısmını yapıyorum. Tekneyi temizleyerek astar ve zımparasını yapıyoruz. Ardından teknenin deniz üstü seviyesi dediğimiz kısımların bakımını yapıyoruz. Tekne eksiklerimiz varsa onları tamamlıyoruz. Umarım sezonda iyi geçer. Sezondan beklentimiz çok büyük. Umarım herkesin sezonu iyi geçer". - ANTALYA

Tur tekneleri yeni sezona hazırlanıyor
Tur tekneleri yeni sezona hazırlanıyor
Tur tekneleri yeni sezona hazırlanıyor
Tur tekneleri yeni sezona hazırlanıyor
Tur tekneleri yeni sezona hazırlanıyor
Tur tekneleri yeni sezona hazırlanıyor
Tur tekneleri yeni sezona hazırlanıyor
Tur tekneleri yeni sezona hazırlanıyor
Tur tekneleri yeni sezona hazırlanıyor
Tur tekneleri yeni sezona hazırlanıyor
Tur tekneleri yeni sezona hazırlanıyor
Tur tekneleri yeni sezona hazırlanıyor
Tur tekneleri yeni sezona hazırlanıyor
Tur tekneleri yeni sezona hazırlanıyor
Tur tekneleri yeni sezona hazırlanıyor
Tur tekneleri yeni sezona hazırlanıyor
Tur tekneleri yeni sezona hazırlanıyor
Tur tekneleri yeni sezona hazırlanıyor

Antalya, Alanya, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Tur tekneleri yeni sezona hazırlanıyor - Son Dakika


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