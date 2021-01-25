Tur teknelerinde yeni sezon için hummalı hazırlık - Son Dakika

Tur teknelerinde yeni sezon için hummalı hazırlık

25.01.2021 11:24

Tur teknelerinde yeni sezon için hummalı hazırlık Antalya'da tur tekneleri yeni sezona hazırlanıyor Karaya çekilen tekneler elden geçirilip yenileniyor Antalya'da her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan tur tekneleri yeni sezona hazırlanıyor.

Tur teknelerinde yeni sezon için hummalı hazırlık

Antalya'da tur tekneleri yeni sezona hazırlanıyor

Karaya çekilen tekneler elden geçirilip yenileniyor

ANTALYA - Antalya'da her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan tur tekneleri yeni sezona hazırlanıyor. Bakım için karaya çekilen tur teknelerinde hummalı çalışma devam ediyor.

Antalya balıkçı barınağında ustalar ile tekne sahipleri tarafından zımpara, boya ve bakım yapılan ve boyları 8 ila 26 metre uzunluğunda değişen tekneler pandemi sonrasına hazırlanıyor. Teknelerin nisan ayı sonu gibi denize indirilmesi bekleniyor. Aşı çalışmalarının başlaması ile yeni sezondan umutlu olduklarını söyleyen tur teknesi sahipleri, teknelerinin bakımlarını en iyi şekilde yaparak sezona giriş yapmayı planlıyor.

"Teknemizi Antalya Balıkçı Barınağı'nda bakıma aldık"

Günübirlik tur teknesi sahibi Sedat Gündoğdu, "Günübirlik gezinti teknemiz var. Bu teknemizde günübirlik turlar yapıyoruz. Şu anda teknemizi Antalya Balıkçı Barınağı'nda bakıma aldık. Burada sezona hazırlıyoruz. İnşallah Nisan sonu gibi teknemizi denize indireceğiz ve yeni sezona başlayacağız" dedi.

"Geçtiğimiz sezonun çok çok üzerinde turizmde bir performans bekliyoruz"

Aşı çalışmaları ile birlikte yeni sezondan beklentilerinin yüksek olduğu söyleyen Gündoğdu, "Geçtiğimiz yıl bizim için kayıp oldu. Gerçekten bu işi yapan tüm arkadaşlarla birlikte maddi olarak bir kayıp yaşadık. Korona virüs tam sezonun ortasında başladı. Tekne kapasitemiz yüzde 50'ye düştü. İnsanlar haliyle turizm bölgelerine gelmeye çekindi. 2021 sezonunda İnşallah aşı çalışmalarıyla birlikte geçtiğimiz sezonun çok çok üzerinde turizmde bir performans bekliyoruz" diye konuştu.

"Buraya bakıma gelen teknelerin sezona iyi hazırlamak için gerekli çalışmaları yapıyoruz"

Antalya Balıkçı Barınağı'nda çekek işletmelerinden sorumlu olan Oğuz Şahin,"Turizm ve denizcilik iş kolunun hemen hemen her bölümünde görev yaptım. Şu anda balıkçı barınağında çekek işletmelerinden sorumluyum. Buraya bakıma gelen teknelerin sezona iyi hazırlamak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Çalışmalar bizi yoruyor. Bu sene salgın çıkınca turizm geç başladı, turist sayısı düştü. Sıkıntı günler yaşandı ama yeni sezondan ümidimiz yüksek bu sebeple teknelerimizi en iyi şekilde sezona hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

Tur teknelerinde yeni sezon için hummalı hazırlık
Tur teknelerinde yeni sezon için hummalı hazırlık
Tur teknelerinde yeni sezon için hummalı hazırlık
Tur teknelerinde yeni sezon için hummalı hazırlık

Gündoğdu, Antalya, Turizm, Nisan, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Tur teknelerinde yeni sezon için hummalı hazırlık - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı 14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar "Anne beni en yakınından koruyamadın" notuyla ortaya çıktı CHP'li Aytuğ Atıcı'dan canlı yayına damga vuran sözler: Erdoğan gitsin diye canımı veririm ABD'li dev yatırım bankası Goldman Sachs, dolar/TL tahminlerini düşürdü Rıdvan Dilmen, G.Saray'ın İrfan Can teklifini duyurdu: 6 milyon euro ve bir oyuncu önerdiler Gizli kamera görüntüleri, yatalak kadına şiddet uygulayan bakıcıyı ele verdi Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? Türkiye'nin aşı haritası erişime açıldı Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı
Son Dakika: Esnaf ve sanatkarların faiz destekli kredilerinde 6 aylık taksitleri ertelenecek Son Dakika: Esnaf ve sanatkarların faiz destekli kredilerinde 6 aylık taksitleri ertelenecek         
11:55
Zamalek, Mostafa Mohamed için resmi teklif almadıklarını söyledi Zamalek, Mostafa Mohamed için resmi teklif almadıklarını söyledi         
11:37
Çin aşısı parti parti Türkiye'ye geliyor! Peki, ülkemizde aşılama süreci nasıl olacak? Çin aşısı parti parti Türkiye'ye geliyor! Peki, ülkemizde aşılama süreci nasıl olacak?         
11:31
Telefonuna gelen mesajdaki linke tıkladı, hesabındaki 9 bin lirasından oldu Telefonuna gelen mesajdaki linke tıkladı, hesabındaki 9 bin lirasından oldu         
11:22
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı değil Başbakan olmak istiyor Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı değil Başbakan olmak istiyor         
11:18
"Estetiğim yok" diyen Defne'yi gençlik fotoğrafları yalancı çıkarttı         
10:56
"Bahçeli'ye aşı yapan hemşire darbedildi" karikatürünü gerçekmiş gibi sunan Özlem Gürses özür diledi         
10:35
Uludağ'daki maskesiz mesafesiz parti görüntüleri, kısıtlamada evde kalan vatandaşların tepkisini çekti Uludağ'daki maskesiz mesafesiz parti görüntüleri, kısıtlamada evde kalan vatandaşların tepkisini çekti         
10:25
Son dakika! Yolda yaralı bulunan çocuğun götürdüğü evde, biri hamile olmak üzere 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Son dakika! Yolda yaralı bulunan çocuğun götürdüğü evde, biri hamile olmak üzere 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı         
09:45
Kocasıyla yıllar önce birlikte çekildiği fotoğrafı gören kadın aldatıldığını zannedince eşini bıçakladı Kocasıyla yıllar önce birlikte çekildiği fotoğrafı gören kadın aldatıldığını zannedince eşini bıçakladı         
09:42
Ebru Polat dekoltesini eleştirip kendisine Ebru Polat dekoltesini eleştirip kendisine "Ortalık malı" diyen takipçisine fena patladı         
09:27
Nijerya'da Türk gemisine yapılan saldırı anı kamerada Nijerya'da Türk gemisine yapılan saldırı anı kamerada         
08:31
BBC'deki Türk turist İlker Kaleli! Ünlü oyuncunun sahneleri gündem oldu BBC'deki Türk turist İlker Kaleli! Ünlü oyuncunun sahneleri gündem oldu         
07:46
Dev kargo gemisi, zodyak botla nasıl kaçırıldı? Konunun uzmanı, korsanların korkunç yöntemini anlattı Dev kargo gemisi, zodyak botla nasıl kaçırıldı? Konunun uzmanı, korsanların korkunç yöntemini anlattı         
00:42
Kiracı 'Allah belanızı versin' yazılı not bırakıp evini yaktı, binayı dumanlar sardı Kiracı 'Allah belanızı versin' yazılı not bırakıp evini yaktı, binayı dumanlar sardı         
19:49
Birçok dizide oynayan Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti Birçok dizide oynayan Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti         
14:55
Vatandaşa Vatandaşa "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye soruldu, Erdoğan açık ara fark attı         
13:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2021 12:09:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tur teknelerinde yeni sezon için hummalı hazırlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei