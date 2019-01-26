Son Dakika Haberleri: Tur Teknesi Böyle Sürüklendi

Tur Teknesi Böyle Sürüklendi

59 dakika önce

Tur teknesi böyle sürüklendiANTALYA (İHA)- Antalya'da sağanak yağış ve fırtına Aksu ilçesindeki Aksu çayının debisinin yükselmesine sebep oldu.

Tur teknesi böyle sürüklendi

ANTALYA (İHA)- Antalya'da sağanak yağış ve fırtına Aksu ilçesindeki Aksu çayının debisinin yükselmesine sebep oldu. Aksu çayında bağlı olan birçok tekne batarken büyük restoranlı tur teknelerinden biri Aksu çayında önüne aldığı üç tekneyle birlikte sürüklendi.
Kurtarma çalışması yapmaya çalışanlar olurken herkes teknesinin başında bekliyor. Yaklaşık 10 balıkçı teknesi sulara gömüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:54 Kaynak: İHA

Antalya, Aksu, Genel
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