Tur Teknesi Böyle Sürüklendi
59 dakika önce
Tur teknesi böyle sürüklendiANTALYA (İHA)- Antalya'da sağanak yağış ve fırtına Aksu ilçesindeki Aksu çayının debisinin yükselmesine sebep oldu.
Tur teknesi böyle sürüklendi
ANTALYA (İHA)- Antalya
'da sağanak yağış ve fırtına Aksu
ilçesindeki Aksu çayının debisinin yükselmesine sebep oldu. Aksu çayında bağlı olan birçok tekne batarken büyük restoranlı tur teknelerinden biri Aksu çayında önüne aldığı üç tekneyle birlikte sürüklendi.
Kurtarma çalışması yapmaya çalışanlar olurken herkes teknesinin başında bekliyor. Yaklaşık 10 balıkçı teknesi sulara gömüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:54 Kaynak: İHA
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