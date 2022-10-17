Son dakika haberleri... AKARYAKIT İSTASYONUNUN TABELASINA ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ, O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika
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Son dakika haberleri... AKARYAKIT İSTASYONUNUN TABELASINA ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ, O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

17.10.2022 15:55

Edinilen son dakika haberine göre MUĞLA'nın Milas ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunun totem tabelasına çarpan motosikletin sürücüsü Halil Mıstık (21) hayatını kaybetti.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunun totem tabelasına çarpan motosikletin sürücüsü Halil Mıstık (21) hayatını kaybetti.

O anlar yakındaki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Bodrum-Milas istikameti Koru Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Mıstık kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan motosiklet bir akaryakıt istasyonunun totem tabelasına çarptı. Çarpmanın şiddetliyle savrulan motosikletin sürücüsü Mıstık yer düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Halil Mıstık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza anı çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülenirken; Mıstık'ın carsız bedeni savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Mıstık'ın cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bodrum'da yaşayan Mıstık'ın denizci olduğu ve bir teknede çalıştığı öğrenildi.

Adli tıptaki otopsinin ardından Mıstık'ın bugün ailesine teslim edilen cenazesi Bodrum'a getirilip, öğlen Kızılağaç Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Kaynak: DHA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... AKARYAKIT İSTASYONUNUN TABELASINA ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ, O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... AKARYAKIT İSTASYONUNUN TABELASINA ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ, O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika
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