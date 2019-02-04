Tur Teknesindeki Can Pazarı Kamerada
10 dakika önce
Tur teknesindeki can pazarı kamerada Aralarında çocuklarında bulunduğu turistler böyle kurtarıldı Tekne yangını havadan görüntülendiİSTANBUL - Sarıyer'de içerisinde turistlerin de bulunduğu tur teknesinde çıkan yangın sonrası adeta can pazarı yaşandı.
Tur teknesindeki can pazarı kamerada
Aralarında çocuklarında bulunduğu turistler böyle kurtarıldı
Tekne yangını havadan görüntülendi
İSTANBUL - Sarıyer
'de içerisinde turistlerin de bulunduğu tur teknesinde çıkan yangın sonrası adeta can pazarı yaşandı. Teknedeki turistlerin kurtarılma anmı cep telefonu kameralarına yansırken ekiplerin yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.
Olay öğlen 14.00 sıralarında Sarıyer Aşiyan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde bulunan ve içerisinde turistlerinde bulunduğu bir tur teknesinde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tekne dumanlar içerisinde kaldı. Teknede bulunan kişiler çevrede bulunan başka bir tekneye geçerek canlarını kurtardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve kıyı emniyeti ile sahil güvenliği ekipleri sevk edildi.
Can pazarı kamerada
Teknede mahsur kalanların kurtaran bir görgü tanığı "Yabancı uyrukları kişiler vardı. 30'a yakın kişilerdi. İçlerinde çocuk da vardı. Yardım ettik onları kurtarmak için" dedi.
Ekipler yangına karadan ve denizden müdahale ederken yaşanan can pazarı ise kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde turistlerinde aralarında bulunduğu yaklaşık 30 kişinin çevredeki vatandaşlar tarafından başka bir tekneye alındığı görülüyor.
Öte yandan itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları da ve tekneden yükselen dumanlar havadan görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:16 Kaynak: İHA
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