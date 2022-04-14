Tur teknesine eşlik eden yunus böyle görüntülendi - Son Dakika
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Tur teknesine eşlik eden yunus böyle görüntülendi

14.04.2022 15:44

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tur teknesine eşlik eden sevimli yunus, tekne gezisine katılan turistler tarafından görüntülendi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tur teknesine eşlik eden sevimli yunus, tekne gezisine katılan turistler tarafından görüntülendi.

Fethiye'nin dünyaca ünlü Ölüdeniz mevkii açıklarında bir yunus, tur yapan bir tekneye eşlik etti. Teknedekilere gösteri yapan sevimli yunus renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Teknedeki turistler tarafından cep telefonu ile görüntülenen yunus, bir süre tekneye eşlik ettikten sonra gözden kayboldu.

(Murat Yalçın/İHA)

Tur teknesine eşlik eden yunus böyle görüntülendi
Tur teknesine eşlik eden yunus böyle görüntülendi
Tur teknesine eşlik eden yunus böyle görüntülendi

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Tur teknesine eşlik eden yunus böyle görüntülendi - Son Dakika
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