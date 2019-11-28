Son Dakika Haberleri: Turabi Çamkıran yeni sezonda Survivor'a gidecek mi
Son Dakika Magazin Turabi Çamkıran yeni sezonda Survivor'a gidecek mi - Son Dakika Magazin

Turabi Çamkıran yeni sezonda Survivor'a gidecek mi

6 saat önce

Daha önce üç kez Survivor yarışmasına katılan Çamkıran, yeni sezonda teklif geldiği takdirde yarışmaya katılmayacağını açıkladı.

Turabi Çamkıran yeni sezonda Survivor'a gidecek mi, System.String[]

Daha önce üç kez Survivor yarışmasına katılan Çamkıran, yeni sezonda teklif geldiği takdirde yarışmaya katılmayacağını açıkladı.


İşte Turabi'nin açıklamalarından satır başları;


Survivor biraz zor benim için. Açlık gözümü korkutuyor. Beş ay hapis hayatı yaşıyorsun o yüzden zor bir ihtimal.


Bir de ben şöyle düşünüyorum. Survivor şöhret olmak için, para kazanmak için çok güzel bir platform. Şu an bana ne bir şöhret verecek, ne de artı bir para verecek. Benim sadece bankadaki hesabımın numarasını değiştirecek ama yeni gelen kişilerin hayatını değiştirecek. Ben oraya gidip de birinin hayatını almak istemiyorum. O hayata ihtiyacı olan birisi girsin, şampiyonluğu alsın hayatı değişsin.

Turabi, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:49 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süper mini elbisesiyle poz veren Aleyna Tilki'nin fotoğrafına beğeni yağdı
Guido Senia, sevgilisi Şeyma Subaşı'nı öpücüklere boğdu Hastaneye kaldırılan Mehmet Erbil'in doktor kardeşinden yeni açıklama: Fizik tedavisine devam ediliyor Sütyensiz davete katılan Meltem Cumbul, flaşlar patlayınca frikik verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 19:13:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turabi Çamkıran yeni sezonda Survivor'a gidecek mi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]