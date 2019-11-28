Turabi Çamkıran yeni sezonda Survivor'a gidecek mi

Daha önce üç kez Survivor yarışmasına katılan Çamkıran, yeni sezonda teklif geldiği takdirde yarışmaya katılmayacağını açıkladı.



İşte Turabi'nin açıklamalarından satır başları;



Survivor biraz zor benim için. Açlık gözümü korkutuyor. Beş ay hapis hayatı yaşıyorsun o yüzden zor bir ihtimal.



Bir de ben şöyle düşünüyorum. Survivor şöhret olmak için, para kazanmak için çok güzel bir platform. Şu an bana ne bir şöhret verecek, ne de artı bir para verecek. Benim sadece bankadaki hesabımın numarasını değiştirecek ama yeni gelen kişilerin hayatını değiştirecek. Ben oraya gidip de birinin hayatını almak istemiyorum. O hayata ihtiyacı olan birisi girsin, şampiyonluğu alsın hayatı değişsin.