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Turaç'ın hayali gerçek oldu, açılış kurdelesini protokolle birlikte kesti! - Son Dakika

Turaç'ın hayali gerçek oldu, açılış kurdelesini protokolle birlikte kesti!

06.12.2021 17:39
Turaç'ın hayali gerçek oldu, açılış kurdelesini protokolle birlikte kesti!

Yatağan Devlet Hastanesi'ne kazandırılan diyaliz merkezi ve tomografi cihazının açılış töreni, protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış kurdelesini kesen protokol üyelerine, daha önce Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz'e açılış kurdelesini kesmek istediğini belirten ilçede yaşaya engelli Turaç İnce de eşlik etti.

Yatağan Devlet Hastanesi'ne kazandırılan 6+1 diyaliz ünitesi ve 1,2 milyon lira değerindeki tomografi cihazının açılışı, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Yatağan Kaymakamı Onur Kökçü, Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Belediye Başkan yardımcıları İsmail Kaya ve Ahmet Yunus Tuna, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Gültekin Akça, İlçe Başkanı Ali Tekin, İl Sağlık Müdürü İskender Gençer, İlçe Sağlık Müdürü Fırat Yazıcı ve Başhekim Bülent Gökkuş tarafından gerçekleştirildi.

Protokol üyelerinin gerçekleştirdiği kurdele kesim törenine, daha önce daha önce Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz'e açılış kurdelesini kesmek istediğini belirten ilçede yaşaya engelli Turaç İnce de eşlik etti.

Törenin ardından diyaliz merkezinde tedavi gören hastalarla ve hastanede tedavi gören vatandaşlarla bir araya gelen protokol üyeleri, hastanede incelemelerde bulundular.

"Hastane köşelerinde bekleme dönemi bitti"

Programın ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, "Muğlamızın tüm ilçelerinde fevkalade donanımlı ve son teknoloji tesisatlarla donatılmış hastaneleri görmekten mutluluk duyuyoruz. Artık eskisi gibi hastane köşelerinde bekleme dönemi bitti. Yatağan Devlet Hastanesi'nde olduğu gibi hem tomografi cihazı devreye giriyor hem de diyaliz merkezi hizmete açıldı. Hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bu hizmetlerin bölgemize gelmesinde öncelikle cumhurbaşkanımıza, akabinde Sağlık Bakanımıza, bölgemizdeki çalışkan valimize, kaymakamımıza, teşkilatımıza ve belediye başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

Artık her ay 200 kişi çevre ilçelere gitmeyecek!

Milletvekili Yelda Erol Gökcan da, "Bizim öncelikli amacımız, her vatandaşımızın sağlık hizmetlerini kendi ilçesinde almasıdır. Eğer ilçede bu hizmeti alamıyorsa, o zaman Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden faydalanmasıydı. Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde yaşayan diyaliz tedavisi gören vatandaşlarımız, iki günde bir Menteşe ilçesinde diyaliz merkezi ve özel diyaliz merkezlerine gidiyordu. Bu durum, hem maddi hem de manevi olarak hastalarımızı çok yoruyordu. Artık Yatağan'da bu hizmeti alabilecekler. Ayrıca kemik ölçüm cihazının da hizmet vermeye başlayacağını öğrendim. Tomografi cihazı da Yatağan için çok önemliydi. Yatağan ve çevresinde her ay yaklaşık 200 hasta tomografi için çevre ilçelere gidiyordu. Bu hastalarımız artık Yatağan'daki tomografi cihazından faydalanacak. Sağlık Bakanlığı'nın yeni personel alımı başladı. İnşallah önümüzdeki dönemde Muğlamızdaki tüm hastanelerin ihtiyacına göre personel görevlendirmeleri başlayacak" diye konuştu.

"Diyaliz hastalarını evlerinde tek tek ziyaret etmiştik"

Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ise, "Ben öncelikle bu hizmetlerin Yatağanımıza kazandırılmasındaki destek ve katkılarından dolayı başta cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, valimize, kaymakamımıza, milletvekillerimize ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Seçim döneminde ev ev gezdik. O günkü vaatlerimizin arasında önceliklerimizden birisi de diyaliz merkezinin açılmasıydı. Bütün diyaliz hastalarını evlerinde ziyaret etmiştik, şimdi onlar arayıp teşekkür ediyor. Bunu duymak bile bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Yatağanımıza hayırlı olsun" dedi.

Hastanenin ardından protokol üyeleri, Yatağan Belediye Başkanlığını, ardından ise geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen olağan genel kurulunda yeniden göreve seçilen Tes-İş Sendikası Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik'i makamında ziyaret ettiler.

Turaç'ın hayali gerçek oldu, açılış kurdelesini protokolle birlikte kesti!

Devlet Hastanesi, Hisarcık, Diyaliz, Yatağan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Turaç'ın hayali gerçek oldu, açılış kurdelesini protokolle birlikte kesti! - Son Dakika


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