Turalı'dan sağlık ve emniyet mensuplarına moral ziyareti - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Korona virüs nedeniyle özverili bir şekilde çalışmalarını sürdüren sağlık personeline ve trafik kontrol noktasında görev yapan polisleri ziyaret ederek hem tatlı ikramında bulundu, hem destek verdi.



Bu zorlu süreçte yoğun bir çalışma içerisinde olan sağlık ve güvenlik güçlerine kolaylıklar dileyen Başkan Turanlı, "İnsanlar panikle ve tedirginle evlerinden çıkamazken siz en yüksek riskle çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Rabbim hepinizden razı olsun. Bizler de az da olsa sizleri motive etmek ve manevi desteğimizi göstermek adına ikramda bulunmak istedik. Rabbim başta siz değerli sağlık çalışanlarına ve tüm emniyet güçlerin yar ve yardımcısı olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN